Fabio Ravezzani torna sull’inchiesta che ha coinvolto il mondo arbitrale e lo fa con toni durissimi, soprattutto per le conseguenze che tutta la vicenda avrebbe avuto sull’immagine di Gianluca Rocchi.

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Il suo intervento arriva dopo le notizie sulla richiesta di archiviazione da parte della Procura di Monza per il filone legato alle cosiddette “bussate” in sala VAR.

Ravezzani: «Disintegrata l’immagine di Rocchi»

«Cioè, un pm indaga, mette a soqquadro il mondo del calcio. Disintegra l’immagine di un uomo perbene, il designatore Rocchi, e alla fine di questo putiferio si scopre nulla di penalmente rilevante».

Poi aggiunge:

«L’avevo definita subito indagine pasticciata. Non mi ero sbagliato».

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Il filone sulle “bussate” in sala VAR

La Procura di Monza ha chiesto l’archiviazione del procedimento relativo alle presunte “bussate” in sala VAR. L’ipotesi iniziale era che quei comportamenti potessero servire a condizionare l’attività arbitrale. Dagli accertamenti, però, non sarebbero emerse condotte fraudolente finalizzate ad alterare i risultati delle partite.

Eventuali interventi sarebbero stati legati alla volontà di correggere possibili errori arbitrali, non di indirizzare il risultato delle gare.