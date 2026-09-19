Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

La FIGC è a rischio commissariamento. Continua a tenere banco il caso legato all’elezione del presidente Giovanni Malagò.

“Un tavolo d'emergenza con chi più di ogni altro ha garantito la sua elezione a presidente della Federcalcio. Giovanni Malagò ha convocato gli Stati generali: un vertice a Roma, negli uffici federali, con Beppe Marotta, Luca Percassi e i presidenti dell'Assocalciatori e Assoallenatori, Umberto Calcagno e Renzo Ulivieri” riferisce La Repubblica.

Sky

Il quotidiano aggiunge:

“Su tutti loro incombe il Coni guidato da Luciano Buonfiglio e il rischio di quel commissariamento che azzererebbe non solo la presidenza Malagò, ma l'intero consiglio federale. Di cui — e non è secondario — quei dirigenti fanno parte”.

Marotta e la proposta a Malagò

“Il gruppo non è arrivato a Roma a mani vuote: ha portato a Malagò una proposta, una condizione con cui, ritengono i dirigenti, si potrebbe disarmare il proposito del Coni di aprire un nuovo stato di crisi nel calcio italiano. Come? Nella propria relazione il procuratore generale dello sport Ugo Taucer ha indicato la responsabilità di Marco Brunelli che, da segretario generale, avrebbe commesso l'errore di accettare la candidatura di Malagò nonostante non fosse tesserato, senza motivare peraltro la sua scelta con un verbale. La riflessione è: se la Figc destituisce il responsabile dell'errore, sarà più complicato giustificarne il commissariamento. Il gruppo ha anche proposto con chi sostituirlo: il responsabile legale Giancarlo Viglione”.

La risposta di Malagò

“La proposta però non è stata accolta da Malagò, persino sorpreso da questa idea: è convinto, il presidente, che il Coni abbia armi spuntate e che se pure la Giunta (di cui lui stesso fa parte come membro Cio) votasse il commissariamento, potrebbe ottenerne dal Collegio di garanzia la sospensione cautelare. Anche i consiglieri federali sono pronti a impugnare la decisione del Coni, se dovesse arrivare, per difendere il loro posto nel Cda del pallone”.

Getty Images

La reazione e gli scenari

“A sua volta però ai fedelissimi arrivati in Federcalcio per il tavolo d'emergenza, Malagò ha ricordato che sarebbe utile mostrare compattezza in questo momento, magari con una presa di posizione pubblica di dirigenti del calcio. Se sarà accolto o meno, dirà molto del peso politico su cui possa ancora contare il presidente della Figc”.