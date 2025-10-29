FC Inter 1908
Le parole di Antonio Conte contro Marotta sono di una gravità inaudita, oltre ad essere imbarazzanti (per lui)
Le parole di Antonio Conte contro Marotta sono di una gravità inaudita, oltre ad essere imbarazzanti (per lui) visto che sono esattamente il suo marchio di fabbrica.

Presidenti che cercano di condizionare gli arbitri? L'anno scorso il suo presidente fece un comunicato stampa dopo un episodio arbitrale. Ma in Italia, a Conte, tutto è permesso. Lo sostiene anche il giornalista Lapo De Carlo, che parla chiaro sui social.

"Un allenatore accusa un presidente di condizionare il campionato. E' una calunnia grossolana, da deferimento, ma a nessuno interessa, nessuno interviene e le sue parole esaltate. Se uno usa prepotenza dialettica in Italia è ammirato.

Sintomo di un Paese debole. Prima che lo scriva qualcuno, chiunque mi segua sa che non ho mai amato Conte nemmeno all'Inter, tantomeno nel mio Tottenham, proprio per le sue invettive. In Inghilterra però non faceva certe affermazioni. In Italia sa che può fare quello che vuole"

