Intanto, però, le sensazioni sono buone, tanto che il Toro, con alcune foto pubblicate sui social, ha scritto: "Bello rivedere il verde". Sintomo di come il morale sia alto, e di come il rientro in gruppo sia sempre più vicino. L'Inter e Chivu ne hanno maledettamente bisogno, per conquistare quello scudetto messo sotto minaccia dal Milan.