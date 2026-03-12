Come ha riferito FCInter1908.it, Cristian Chivu spera di riavere a disposizione con il resto del gruppo Lautaro Martinez la prossima settimana.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Lautaro, il rientro si avvicina. Il Toro corre ad Appiano: “Bello rivedere il verde”
social
Lautaro, il rientro si avvicina. Il Toro corre ad Appiano: “Bello rivedere il verde”
Come ha riferito FCInter1908.it, Cristian Chivu spera di riavere a disposizione con il resto del gruppo Lautaro Martinez la prossima settimana
L'attaccante argentino, dopo il problema fisico accusato contro il Bodo Glimt nel match di Champions League, prosegue infatti il lavoro personalizzato ad Appiano Gentile, in attesa di rientrare e dare il proprio contributo alla squadra per questo intensissimo finale di stagione.
Intanto, però, le sensazioni sono buone, tanto che il Toro, con alcune foto pubblicate sui social, ha scritto: "Bello rivedere il verde". Sintomo di come il morale sia alto, e di come il rientro in gruppo sia sempre più vicino. L'Inter e Chivu ne hanno maledettamente bisogno, per conquistare quello scudetto messo sotto minaccia dal Milan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA