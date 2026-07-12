Argentina in semifinale, Lautaro: “Dimostrato ancora di cosa siamo fatti”

Il calciatore nerazzurro, entrato dalla panchina, ha segnato nei supplementari la rete del 3 a1 contro la Svizzera

Eva A. Provenzano Caporedattore 12 luglio 2026 (modifica il 12 luglio 2026 | 10:16)

Tre a uno contro la Svizzera di Akanji e semifinale conquistata per l'Argentina di Lautaro Martinez che ha segnato nella gara contro gli svizzeri la rete del tre a uno segnata all'ultimo minuto dei tempi supplementari. Sono serviti quelli per battere la formazione di Yakin: il due a uno lo ha segnato Alvarez, il terzo gol argentino è del capitano dell'Inter.

Esultanza forsennata del giocatore che ha saltato i tabelloni pubblicitari per andare ad abbracciare la sua gente.

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Era entrato dalla panchina all'85esimo: Scaloni aveva scelto l'attaccante dell'AM accato a Messi dal primo minuto. Ma Lauti ha risposto presente e ha trovato il secondo gol in questo Mondiale dopo la rete segnata alla Giordania su rigore. Il giocatore nerazzurro ha festeggiato il passaggio alla semifinale, dove l'Argentina affronterà l'Inghilterra di Kane che ha eliminato la Norvegia (dall'altra parte del tabellone ci sono Francia e Spagna).

"Un altro piccolo passo, è stato difficile ma questa squadra ha dimostrato ancora una volta di che sostanza è fatta. Che bello essere argentino", ha scritto nel suo post l'attaccante nerazzurro. Nel post, tra le altre, anche la foto con Akanji, il compagno-rivale battuto in un'altra serata speciale.