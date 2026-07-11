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fcinter1908 social Mourinho ricomincia col Real. Zazzaroni: “Finito? Sì. A Madrid. La grandezza…”

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Mourinho ricomincia col Real. Zazzaroni: “Finito? Sì. A Madrid. La grandezza…”

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Il direttore del Corriere dello Sport contro chi continua a considerare il portoghese a fine carriera. Ma lui intanto ricomincia dal Real
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Non ha mai nascosto di apprezzarlo particolarmente. Ha scritto un libro su di lui e lo considera un grande allenatore. José Mourinho ha cominciato la sua avventura al Real Madrid e divide, come sempre. In Italia viene spesso criticato, particolarmente. Ma il direttore del Corriere dello Sport la pensa diversamente.

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"È finito, è finito. È finito al Real Madrid. La grandezza del successo si misura dall’invidia che esso genera", ha scritto in un post sui social il giornalista riferendosi a chi critica l'allenatore portoghese che ha allenato, ovviamente, pure l'Inter per due stagioni tra il 2008 e il 2010 durante i quali ha vinto 2 Scudetti, 1 Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e la Champions League che ha completato il Triplete per ora unico in Italia. Alla fine di quella avventura Mou ha allenato per la prima volta il Real Madrid (che ha allenato fino al 2013).

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Si parla di 108 mln guadagnati da Josè solo dagli esoneri (arrivati da Chelsea, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, Roma e Fenerbahçe) e per questo è molto criticato. Ma lo ha cercato, di nuovo, uno dei club più importanti e forti al mondo. Florentino Perez gli ha affidato la rinascita del Real e ha pagato al Benfica una clausola rescissoria utile a liberarlo. Di ieri le prime foto al centro di allenamento del club merengues: Mourinho è pronto a ricominciare con un'altra storia.

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