Marcus Thuram non ha perso l’occasione per trasformare un post di Lautaro Martinez in un piccolo siparietto social. Il capitano dell’Inter ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae in un abbraccio con Lionel Messi, protagonista assoluto con la tripletta contro l'Algeria

Tra i commenti è spuntato anche quello di Marcus Thuram, come sempre pronto a scherzare con il compagno di reparto. L’attaccante francese ha risposto con una gif eloquente: “Un pizzico di gelosia c’è”.

Una battuta semplice, immediata, perfettamente in linea con il clima di grande complicità che da tempo si respira tra i due attaccanti nerazzurri. Lautaro e Thuram, coppia dentro il campo e protagonisti anche fuori, confermano così un rapporto fatto di intesa tecnica, sorrisi e continui scambi ironici.

Il messaggio di Tikus non è passato inosservato: migliaia di like e tante risposte dei tifosi, divertiti dalla “gelosia” social per l’abbraccio tra Lautaro e Messi.Thuram scherza, Lautaro si gode il momento con Messi e il popolo nerazzurro applaude.