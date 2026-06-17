Enrico Varriale ha analizzato la situazione delle panchine in Serie A: "Con l'arrivo di Amorim sulla panchina di Milan si completa il quadro, salvo sorprese, degli allenatori della prossima Serie A. Chivu è atteso alla conferma, Allegri alla rivincita, Gasperini al salto definitivo suo e della Roma così come Fabregas a Como. Per Spalletti si presenta un compito non facile". Ma è la sua riflessione su Antonio Conte a innervosire i tifosi, con i quali si è acceso un dibattito incalzante: CONTINUA A LEGGERE.