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fcinter1908 social Ravezzani: “Hardung interessa al Milan solo per una cosa. E Cardinale vuole pagare…”
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Ravezzani: “Hardung interessa al Milan solo per una cosa. E Cardinale vuole pagare…”
Il commento del giornalista su X: c'è una cosa preoccupante per il Milan
A novembre la Gazzetta dello Sport aveva intervistato Hardung. Oggi le sue parole tornano di attualità in ottica Milan. Ecco cosa scriveva la Rosea: "In Italia, il nome di Timmo Hardung dirà poco. Non ha fatto il calciatore professionista, non allena, è ancora troppo giovane per essere considerato un guru. Eppure, se negli ultimi anni l’Eintracht Francoforte ha messo in tasca centinaia e centinaia di milioni di euro, tra player trading e qualificazioni in Champions, lo deve anche a lui". A Fabio Ravezzani non è sfuggito un elemento, che considera non particolarmente positivo per i rossoneri: CONTINUA A LEGGERE.
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