Argentina, Lautaro posta le dedica di Alvarez e Fernandez sui social

Fernandez, alla fine della gara ha spiegato che era una promessa fatta al compagno che aveva sentito prima della partita e anche Alvarez ha deciso di dedicare al capitano interista il gol fatto al Brasile. Lautaro, che è tornato in Italia per un infortunio e lavora alla Pinetina per tornare a disposizione di Inzaghi prima possibile, aveva condiviso il post sulla qualificazione della sua Nazionale già prima della gara contro i verde-oro. Poi ha condiviso la dedica dei compagni in due post nelle sue stories per ringraziarli della dedica speciale.