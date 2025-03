La Nazionale di Lautaro Martinez, campione del mondo in carica, ha già in tasca la qualificazione per la prossima Coppa del Mondo

L'Argentina, Campione del Mondo in carica, è la prima qualificata ai Mondiali del 2026 (che si giocheranno in Messico, Canada e States) nell'area del Sudamerica. La Nazionale di Lautaro Martinez, che è tornato in Italia per infortunio e non è rimasto con i ragazzi di Scaloni, è già certa di poter disputare la prossima Coppa del Mondo ancora prima di scendere in campo contro il Brasile (in Italia quando le due eterne rivali si sfideranno sarà l'una di notte).