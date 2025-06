Lautaro è in Argentina con la sua Nazionale e ne ha approfittato per fare un salto dalle parte di Avellaneda. Un modo per ritrovarsi dopo quanto successo nell'ultimo periodo con l'Inter e prima di rimettersi a disposizione della squadra e di chi la allenerà, un ex compagno di Milito, Chivu, al Mondiale per Club. "Grazie Lautaro per aver condiviso con i nostri ragazzi la tua storia di grandezza e umiltà. Sei sempre il benvenuto a casa tua!", ha scritto Diego pubblicando le foto della visita del capitano nerazzurro al loro centro. Si vedono loro due in un abbraccio che sa tanto di consolazione per chi ha passato tante notti in mare aperto, ha visto la nave incagliarsi su uno scoglio in mezzo alla tempesta. Chi sa che da quelle tempesta si deve ricostruire per ricominciare è sempre un bene ripassare dal via.