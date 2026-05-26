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fcinter1908 social Leao: “Per me periodo difficile, auguro al Milan di tornare a…”

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Leao: “Per me periodo difficile, auguro al Milan di tornare a…”

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Ecco il messaggio di Rafa Leao che, sui social, parla dopo la mancata qualificazione Champions dei rossoneri
Matteo Pifferi Redattore 

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"È stato un periodo che ha messo alla prova il mio stato fisico e psicologico al massimo, e solo coloro che l'hanno vissuto da vicino sanno quanto sia stato difficile per me". È lo sfogo di Rafa Leao che, sui social, parla dopo la mancata qualificazione Champions dei rossoneri.

Leao: “Per me periodo difficile, auguro al Milan di tornare a…”- immagine 2
Getty Images

"Voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto ciò che era possibile e ciò che era impossibile per questo periodo, per avere una direzione completamente diversa rispetto a quella che avevamo", aggiunge il giocatore, augurando al Milan, con parole che fanno pensare a un possibile addio, "che possa tornare a vincere la prossima stagione".

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