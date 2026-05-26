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fcinter1908 social Leao: “Per me periodo difficile, auguro al Milan di tornare a…”
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Leao: “Per me periodo difficile, auguro al Milan di tornare a…”
Ecco il messaggio di Rafa Leao che, sui social, parla dopo la mancata qualificazione Champions dei rossoneri
"È stato un periodo che ha messo alla prova il mio stato fisico e psicologico al massimo, e solo coloro che l'hanno vissuto da vicino sanno quanto sia stato difficile per me". È lo sfogo di Rafa Leao che, sui social, parla dopo la mancata qualificazione Champions dei rossoneri.
"Voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto ciò che era possibile e ciò che era impossibile per questo periodo, per avere una direzione completamente diversa rispetto a quella che avevamo", aggiunge il giocatore, augurando al Milan, con parole che fanno pensare a un possibile addio, "che possa tornare a vincere la prossima stagione".
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