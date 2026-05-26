L'ex portiere ha scritto un post dedicato al suo interismo spiegando che non saprebbe scegliere un momento 'migliore' all'Inter: perché è proprio l'Inter la cosa migliore

Eva A. Provenzano Caporedattore 26 maggio 2026 (modifica il 26 maggio 2026 | 18:32)

Walter Zenga e l'amore incondizionato per l'Inter. Nelle scorse ore, su Instagram, ha commentato una sua dichiarazione sulla difficoltà del trovare una foto, un momento di quello che potrebbe essere stato il suo più bello con la maglia nerazzurra addosso.

L'Uomo Ragno ha spiegato una frase in particolare: "In 22 anni non riesco ad isolare un momento. Quando nasci tifando questi colori, cresci alimentando una passione pura: fai il raccattapalle, vivi gli spalti di San Siro, assapori la partita da prospettive uniche. Tutto si fonde in un percorso irripetibile. Per questo diventa impossibile scegliere un episodio sopra gli altri. La verità è che il privilegio più grande è stato indossare questa maglia straordinaria".

Riportando questa frase, l'ex portiere nerazzurro aggiunge in un post su Instagram: "L'Inter non è stata un capitolo della mia vita. È stata la mia vita. Per questo non esiste una partita più importante delle altre, una parata più bella o un momento da scegliere sopra tutti. Esiste un percorso iniziato da bambino sugli spalti di San Siro e vissuto fino all'onore più grande: difendere questi colori. Perché certi amori non hanno una data di inizio e una di fine. Hanno semplicemente una storia infinita".