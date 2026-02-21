Quando Bastoni aveva simulato contro la Juventus, era stato lui stesso a voler sottolineare il gesto con Chivu dagli studi di Skysport. L'ex giocatore Aldo Serena torna su un altro caso di simulazione che si è visto questa sera in Lecce-Inter. Questa volta per un fallo inesistente di De Vrij, con tanto di sceneggiata. E Serena va giù duro contro un giocatore del Lecce: CONTINUA A LEGGERE
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Lecce-Inter, vergognosa simulazione! Aldo Serena non ci sta: “Non dovevi farlo dopo che…”
social
Lecce-Inter, vergognosa simulazione! Aldo Serena non ci sta: “Non dovevi farlo dopo che…”
L'ex giocatore, in un post su X, si è schierato contro il giocatore giallorosso per aver simulato su un tocco di de Vrij
© RIPRODUZIONE RISERVATA