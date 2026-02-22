Il tweet di Enrico Varriale accende il dibattito sulla corsa alla Champions League dopo la netta vittoria della Roma per 3-0 contro la Cremonese. Il giornalista, dopo il crollo del Napoli sul campo dell'Atalanta, attacca senza mezzi termini alcune squadre, rilanciando la polemica sulla norma che il Napoli voleva cambiare nel mese di gennaio: CONTINUA A LEGGERE
fcinter1908 social Il Napoli crolla malamente: incredibile attacco di Varriale a Inter, Juventus e Roma
Enrico Varriale si è sbilanciato sulla corsa alla prossima Champions e ha attaccato altre squadre per il mercato di gennaio
