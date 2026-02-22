FC Inter 1908
Il Napoli crolla malamente: incredibile attacco di Varriale a Inter, Juventus e Roma

Enrico Varriale si è sbilanciato sulla corsa alla prossima Champions e ha attaccato altre squadre per il mercato di gennaio
Il tweet di Enrico Varriale accende il dibattito sulla corsa alla Champions League dopo la netta vittoria della Roma per 3-0 contro la Cremonese. Il giornalista, dopo il crollo del Napoli sul campo dell'Atalanta, attacca senza mezzi termini alcune squadre, rilanciando la polemica sulla norma che il Napoli voleva cambiare nel mese di gennaio: CONTINUA A LEGGERE

