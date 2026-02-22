Hanno fatto discutere le parole delle scorse ore di Giovanna Botteri, ex giornalista Rai, su Alessandro Bastoni. Ecco il pensiero di Fabio Ravezzani in merito, dal suo profilo X.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Ravezzani: “Bastoni ha sbagliato, per un po’ avrà conseguenze. Ma Botteri fa peggio di lui”
social
Ravezzani: “Bastoni ha sbagliato, per un po’ avrà conseguenze. Ma Botteri fa peggio di lui”
Hanno fatto discutere le parole delle scorse ore di Giovanna Botteri, ex giornalista Rai: ecco il pensiero di Fabio Ravezzani in merito
"Bastoni ha sbagliato (non per simulazione, per l’atteggiamento successivo) e ne porterà per un po’ le conseguenze. Ci sta. Ha chiesto scusa. Ha tutto il tempo per dimostrare di non essere uno sportivo scorretto. Botteri che gli dà addirittura del razzista ha fatto peggio di lui".
© RIPRODUZIONE RISERVATA