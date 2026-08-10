Francesco Letizia ha commentato sul suo canale YouTube il rientro posticipato a Milanello di Mike Maignan e Adrien Rabiot, previsto per il 16 agosto. Il giornalista si è soffermato soprattutto sulla posizione del portiere e sul significato della fascia da capitano, mettendo a confronto la sua situazione con quella di Lautaro Martinez all’Inter: CONTINUA A LEGGERE