Il giornalista contesta la scelta di rientrare a Milanello il 16 agosto e sottolinea la differenza con il capitano dell’Inter, arrivato una settimana prima
VIDEO / Inter, Lautaro, Thuram e Stones al lavoro: primo allenamento ad Appiano
Francesco Letizia ha commentato sul suo canale YouTube il rientro posticipato a Milanello di Mike Maignan e Adrien Rabiot, previsto per il 16 agosto. Il giornalista si è soffermato soprattutto sulla posizione del portiere e sul significato della fascia da capitano, mettendo a confronto la sua situazione con quella di Lautaro Martinez all’Inter: CONTINUA A LEGGERE
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
Sky / Inter, doppio colpo a destra: la condizione. Luis Henrique, 2 club di Premier sfidano la Roma
Mercato Inter
Romano: "La verità su Diaby-Inter. Spence? Non escludo che nei prossimi giorni..."
Mercato Inter
Retroscena Romano: "Nel weekend Romero ha contattato l'Inter per..."
Esclusive
FCIN1908 – Pavard-Inter, oggi avanti insieme: il francese ha capito che...
Mercato Inter
Inter-Diaby, all. Al-Ittihad: "Addio? È tra i convocati, quello che scrivono i giornali..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti