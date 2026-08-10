Moussa Diaby continua a essere un nome caldissimo in ottica Inter per rinforzare la fascia destra a disposizione di Cristian Chivu
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Moussa Diaby continua a essere un nome caldissimo in ottica Inter per rinforzare la fascia destra a disposizione di Cristian Chivu. Secondo quanto riferisce Gianluigi Longari di Sportitalia, infatti, l'interesse dei nerazzurri resta concreto e si potrebbero avere delle novità dopo il match di AFC Champions League che l'Al Ittihad giocherà contro l'Al Jazira.
Sul nome di Diaby, però, esiste una vera spaccatura all'interno del club arabo. Ecco perché:
"Aggiornamento Moussa Diaby: l’Al-Ittihad non si oppone alla cessione del francese, ma non ha ancora dato ufficialmente il via libera. Il tecnico vuole trattenerlo, mentre la dirigenza è favorevole alla sua partenza: al momento c’è una spaccatura interna al club. Possibili sviluppi dopo Al-Ittihad-Al-Jazira, playoff di qualificazione alla AFC Champions League. L’interesse dell’Inter resta concreto, con il nodo legato alla ripartizione dell’ingaggio di Diaby".
🚨 Aggiornamento Moussa Diaby: l’Al-Ittihad non si oppone alla cessione del francese, ma non ha ancora dato ufficialmente il via libera.— Gianluigi Longari (@Glongari) August 10, 2026
🇸🇦 Il tecnico vuole trattenerlo, mentre la dirigenza è favorevole alla sua partenza: al momento c’è una spaccatura interna al club.
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