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Il mercato dell'Inter non è ancora entrato nel vivo. I nerazzurri cercano un esterno destro e non solo. Le ultime novità sul mercato dei nerazzurri secondo Sportmediaset:

Partiamo con la priorità, quindi il ruolo da coprire dopo la partenza di Dumfries, che è andato al Real Madrid, quello di esterno destro. Facciamo il punto su Diaby, molto complicata anche se si parla di un possibile rilancio che ancora non è arrivato da parte dell'Inter. Destinazione Al-Ittihad. Qual è il problema? Che l'Inter si era fermata a un'offerta di 18 milioni di euro più il cartellino di Asllani, rispedita al mittente e si è inserito prepotentemente soprattutto il Bayer Leverkusen. Qual è la differenza? Che i tedeschi offrono tanto cash subito, 30 milioni di euro, ma problema nel problema, l'indiscrezione che arriva dalla Germania si è fatto male per l'Al-Ittihad Roger Fernandez. Significa a questo punto potrebbero bloccare proprio gli arabi il trasferimento di Diaby. Quindi situazione in divenire, molto complessa.

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Non escludiamo per l'Inter la possibilità Spence del Tottenham, ma solo a determinate cifre. Ha fatto un grande mondiale questo esterno destro che ha giocato anche a sinistra, valutazione ancora troppo troppo elevata, circa 40 milioni di euro.

E poi c'è il pallino Curtis Jones del Liverpool. La richiesta resta altissima, nonostante entri in scadenza di contratto, 40 milioni. C'è la sponda del calciatore, che peraltro ha giocato ufficialmente per un problema all'anca, ma serve aderire a quella richiesta del Liverpool molto molto alta e serve operare delle cessioni. Ci sono tanti giocatori per l'Inter a centrocampo, in particolare in uscita Frattesi e lo stesso Asllani, che va colpito. Quindi l'Inter può affondare il colpo su Curtis Jones se trova il prezzo giusto e trova le uscite giuste in un centrocampo numericamente molto forte.