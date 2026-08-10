"Dobbiamo scegliere con attenzione". È stato chiaro Cristian Chivu quando gli è stato chiesto quale fosse la priorità dell'Inter sul mercato. È chiaro come in questo momento la vera urgenza del mercato nerazzurro sia trovare l'erede di Denzel Dumfries. Tra i nomi che continua a essere accostato all'Inter c'è quello di Moussa Diaby. L'esterno francese, cresciuto nel PSG, era già stato vicino al trasferimento all'Inter lo scorso gennaio, quando il club nerazzurro era alla ricerca di un sostituto per Dumfries, infortunato in quel periodo.

Come sottolinea Sport.fr, "l'aspetto più sorprendente di questa trattativa, è la capacità di riprendersi nonostante le ripetute battute d'arresto. Diaby aveva dato il suo consenso verbale durante il primo tentativo di trasferimento invernale e, stando alle informazioni disponibili, sarebbe pronto a rinnovarlo senza troppe difficoltà. Questo è un segnale incoraggiante per l'Inter, che quindi non ha bisogno di convincere nuovamente il giocatore a livello personale".

"L'ostacolo finanziario rimane, e finora ha impedito qualsiasi progresso. L'Inter avrebbe offerto 20 milioni di euro, una cifra ritenuta insufficiente dall'Al-Ittihad, che chiede una somma maggiore per uno dei suoi giocatori chiave in attacco. Anche un club tedesco, il Leverkusen, avrebbe presentato un'offerta simile, anch'essa respinta dalla società saudita. La tensione è alta tra le varie parti coinvolte. L'Al-Ittihad sembra determinato a non cedere il proprio giocatore a prezzo stracciato, anche a costo di prolungare una trattativa che, in sostanza, accontenterebbe tutte le parti interessate, compreso il giocatore stesso, chiaramente desideroso di tornare in Europa e a competere ad un livello superiore".

(Sport.fr)