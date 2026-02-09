L'Inter sui social celebra i 171 gol di Lautaro Martinez, che ha raggiunto Boninsegna con la rete di ieri al Sassuolo. Sui profili nerazzurri, è arrivato anche il commento di Ivan Perisic, che a gennaio è stato vicino al ritorno a Milano, sponda Inter.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social L’Inter celebra i 171 gol di Lautaro, Perisic lo esalta: ecco il commento sui social dell’Inter!
social
L’Inter celebra i 171 gol di Lautaro, Perisic lo esalta: ecco il commento sui social dell’Inter!
L'Inter sui social celebra i 171 gol di Lautaro Martinez, arriva anche il commento del grande ex Ivan Perisic
"Vamos por mas", ha scritto Perisic, con un toro, una fiamma e due palloni. È arrivato il 'like' di gradimento del profilo ufficiale dell'Inter al commento di Ivan, che da lontano continua a seguire Lautaro e l'Inter. E altre marcature arriveranno, il Toro vuole scalare la classifica marcatori all time dei nerazzurri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA