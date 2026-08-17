Gianluigi Longari ha fatto il punto sulla trattativa tra l’Inter e Curtis Jones, indicando i prossimi giorni come potenzialmente decisivi. Secondo il giornalista di Sporititalia, il centrocampista inglese avrebbe ormai dato la propria priorità ai nerazzurri e starebbe aspettando soltanto una mossa più decisa da Milano. Longari si spinge oltre con i tempi e le chance di chiudere l'affare: CONTINUA A LEGGERE