Il giocatore avrebbe dato priorità ai nerazzurri. Ora tocca all’Inter avvicinarsi alle richieste per provare a sbloccare definitivamente l’operazione

Redazione1908
Curtis Jones nervoso

VIDEO / Curtis Jones aspetta l'Inter: quanto nervosismo con il Liverpool

Gianluigi Longari ha fatto il punto sulla trattativa tra l’Inter e Curtis Jones, indicando i prossimi giorni come potenzialmente decisivi. Secondo il giornalista di Sporititalia, il centrocampista inglese avrebbe ormai dato la propria priorità ai nerazzurri e starebbe aspettando soltanto una mossa più decisa da Milano. Longari si spinge oltre con i tempi e le chance di chiudere l'affare: CONTINUA A LEGGERE

Longari e la novità più attesa dai tifosi dell'Inter su Curtis Jones

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