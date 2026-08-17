Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Del possibile passaggio alla Roma di Luis Henrique e sulla trattativa tra l'Inter e il club giallorosso ha aggiornato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:

Getty Images

"Dopo l'operazione Mora, sarà anche l'ora dei verdetti su Luis Henrique. Perché ormai il tempo stringe, perché ormai la Roma conta di arrivare al traguardo per Mora e appena dopo avere anche una pedina in più davanti, questa è l'idea. Su Luis Henrique si continua ad aspettare questo tipo di passaggio, l'apertura del giocatore dal punto di vista economico. Quindi serve poi l'accordo economico sul contratto, oltre all'apertura del giocatore dal punto di vista tecnico-tattico. Quindi aspettiamo questi passaggi, ma abbiamo sempre detto che Luis Henrique si va lunghi. Da una parte serve l'affondo della Roma con la proposta economica giusta, dall'altra serve l'apertura economica soprattutto del calciatore. Ci sono tanti aspetti positivi in questo tipo di trattativa che si portano a far pensare che poi comunque Luis Henrique possa essere e sarà un calciatore molto vicino alla Roma, però poi da qui a dire che siamo in chiusura ancora manca qualcosa".