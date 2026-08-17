L’Inter è pronta a ripartire.

I nerazzurri si preparano all’esordio stagionale contro il Monza, in programma sabato a San Siro alle 18.30, con un obiettivo: partire meglio dell’anno scorso, quando Cristian Chivu era al debutto sulla panchina nerazzurra e rimediò due sconfitte nelle prime tre gare contro Udinese e Juventus.

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Dopo i brianzoli, l’Inter affronterà Cagliari e Napoli. Un trittico che si chiuderà subito dopo la fine del mercato estivo, che - come sottolinea il Corriere della Sera - “ha ancora qualcosa di significativo da dire per puntare al bis della doppietta Scudetto-Coppa Italia”.

I nerazzurri lavorano per arrivare a Curtis Jones:

“Una delle poche richieste precise che il tecnico ha fatto per costruire un’inter più solida e polivalente anche in prospettiva, in grado di navigare più a lungo dell’anno scorso anche nelle acque europee, quando il piccolo Bodo/Glimt la estromise dalla Champions ai playoff”.

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Il nuovo arrivato John Stones ha messo la firma nel successo di misura sul Betis, nell’amichevole disputata a Ferragosto.

“Il centrale inglese ha 32 anni, ma ha lasciato il City a zero anche a causa dei tanti infortuni che nelle ultime due stagioni gli hanno fatto giocare solo 38 partite, fra tutte le competizioni: per lui a Milano, è ipotizzabile una gestione stile Acerbi, selezionando cioè una serie di presenze «pesanti» in grado di dargli continuità senza rischiare sovraccarichi”.

Per il CorSera, quello più brillante al termine del precampionato è Federico Dimarco:

“Un’ottima notizia, considerato che sulla fascia opposta a quella dell’azzurro i lavori sono ancora in corso: Diouf, che ama le canzoni di Ornella Vanoni, si conferma una «pazza idea» stile Patty Pravo, dimostrando di potersela giocare da esterno destro (un’invenzione di Chivu su cui ci sono margini di crescita) anche con il nuovo arrivato Spence, che tornerà utile su entrambe le corsie”.

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Non è escluso che - in caso di partenza di Luis Henrique - possa arriva un altro esterno destro: “Un altro ritocco proprio a destra, più offensivo, perché sostituire i gol e gli assist di Dumfries non è facile”.

A Bari si è rivisto Lautaro Martinez, seppur per pochi minuti, e in casa Inter ci si interroga se il capitano possa essere della partita contro il Monza:

“In Australia una decina di giorni fa Chivu aveva messo le mani avanti («Sarà difficile vedere Lautaro e Thuram in campo all’esordio in campionato») ma con il capitano interista è sempre meglio non fare calcoli, anche se l’esperienza di due anni fa dovrebbe servire da monito”.

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Il quotidiano ricorda proprio un precedente legato al capitano dell’Inter:

“Lautaro, reduce dalla vittoria in Copa America con l’argentina, tornò all’ultimo ma scese in campo a Genova alla prima di campionato per rimpiazzare l’infortunato Taremi, procurandosi un fastidio muscolare che poi ne ha rallentato la prima parte di stagione”.

Tocca a Chivu, dunque, decidere se mandarlo in campo contro il Monza:

“Adelante quindi, ma con giudizio in una gestione delle energie che Chivu ha sempre maneggiato con cura, potendo contare su una coppia di riserva come Bonny-Esposito”.

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Il Corriere della Sera conclude:

“I due attaccanti giovani hanno rappresentato l’opzione meno utilizzata. Il francese ha provato a sbloccarsi anche con il Betis, perché il gol che manca da inizio febbraio per lui sta diventando un problema. Mentre Pio, che sembra aver perso peso e quindi è più agile rispetto alla scorsa stagione, sabato non è stato brillante. Per il Monza però c’è ancora tempo”.