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fcinter1908 social New York Knicks campioni NBA dopo 53 anni. L’Inter a Spike Lee: “Te lo meriti, amico”

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New York Knicks campioni NBA dopo 53 anni. L’Inter a Spike Lee: “Te lo meriti, amico”

New York Knicks campioni NBA dopo 53 anni. L’Inter a Spike Lee: “Te lo meriti, amico” - immagine 1
Il club nerazzurro si è complimentato con il regista per la vittoria della sua squadra di pallacanestro del cuore
Fabio Alampi Redattore 

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I New York Knicks hanno vinto il titolo NBA a 53 anni dall'ultima volta. Festa totale nella Grande Mela fra i tifosi della squadra. L'Inter, con un post social, si è complimentato con Spike Lee, sostenitore dei Knicks: "Knicks ce l'hanno finalmente fatta, Spikeeeee! Te lo meriti, amico".

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