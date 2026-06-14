"Da parte del Milan non c'era chiarezza". Ralf Rangnick ha spiegato così il proprio 'no' al club rossonero. Il ct dell'Austria lo ha detto nel corso della conferenza con la quale ha annunciato di aver rinnovato il proprio contratto alla guida della nazionale fino al 2027 con possibilità di proroga al 2028 in caso di qualificazione ad Euro 2028. Fabio Ravezzani ha commentato la situazione in casa Milan con un occhio di riguardo per la sua tifoseria: CONTINUA A LEGGERE.