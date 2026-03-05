Fabregas dopo Como-Inter si è lamentato del calendario, visto che i comaschi saranno in campo già sabato: le parole di Longhi

Nel post partita di Como-Inter, andata della semifinale di Coppa Italia, Cesc Fabregas si è lamentato del calendario. I comaschi, infatti, saranno di scena ancora una volta sabato alle 15, a differenza dell'Inter che invece sfiderà il Milan domenica sera.

Bruno Longhi, giornalista, è intervenuto su Twitter per commentare proprio le parole del tecnico dei lariani, che non ce l'aveva con l'Inter: A proposito del disappunto di Fabregas ("Il Como giocherà sabato, l’Inter domenica sera") dico che ha perfettamente ragione.

Non è la sua una lamentela nei confronti dell’Inter, ma del designatore che avrebbe potuto mettere al sabato Lecce-Cremonese e procrastinare al sabato Cagliari-Como. Non ci sarebbe voluto uno scienziato e nemmeno il computer. Solo il buon senso".