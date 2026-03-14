Bruno Longhi ha analizzato il pareggio dell'Inter con l'Atalanta, soffermandosi su alcune chiavi di lettura del match. Da una parte una certa fatica dei nerazzurri di Chivu nell'essere efficaci e nel chiudere la partita, dall'altra un'evidenza che riguarda gli episodi dubbi, soprattutto quelli nei finali delle ultime due partite. Il giornalista sportivo ha espresso la sua posizione in merito: CONTINUA A LEGGERE.