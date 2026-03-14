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fcinter1908 social Longhi: “Inter non al top, ma episodi dubbi nei finali delle ultime due partite confermano…”

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Longhi: “Inter non al top, ma episodi dubbi nei finali delle ultime due partite confermano…”

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Il commento del giornalista sportivo
Redazione1908

Bruno Longhi ha analizzato il pareggio dell'Inter con l'Atalanta, soffermandosi su alcune chiavi di lettura del match. Da una parte una certa fatica dei nerazzurri di Chivu nell'essere efficaci e nel chiudere la partita, dall'altra un'evidenza che riguarda gli episodi dubbi, soprattutto quelli nei finali delle ultime due partite. Il giornalista sportivo ha espresso la sua posizione in merito: CONTINUA A LEGGERE.

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