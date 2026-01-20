FC Inter 1908
Maghlout è un nuovo giocatore dell’Inter: è arrivata la firma, i dettagli

Maghlout, classe 2009, andrà a rinforzare il settore giovanile nerazzurro: arriva dall'Aubagne, accademia francese
Come anticipato in esclusiva da Fcinter1908.it, Mahdi Maghlout è un nuovo giocatore dell'Inter. Il talentuoso esterno offensivo classe 2009 ha firmato per i nerazzurri e arriva dall'Aubagne, accademia amatoriale francese.

Maghlout è nel giro della Nazionale francese Under 17 e da molti è considerato il nuovo Mahrez. Brice Belotti, dell'Aubagne, ha commentato su Instagram proprio il trasferimento di Mahghlout all'Inter:

"Mahdi Maghlout (2009) lascia l'SC Aubagne Air Bel e si unisce all'Inter. Grazie mille ai suoi agenti, all'iconico club nerazzurro per questa opportunità, oltre che al suo ex club. Buona fortuna e tanto successo nel tuo nuovo club. Grazie per la fiducia in questo nuovo progetto: contratto fino al 2028"

