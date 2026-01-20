Come anticipato in esclusiva da Fcinter1908.it, Mahdi Maghlout è un nuovo giocatore dell'Inter. Il talentuoso esterno offensivo classe 2009 ha firmato per i nerazzurri e arriva dall'Aubagne, accademia amatoriale francese.

Maghlout è nel giro della Nazionale francese Under 17 e da molti è considerato il nuovo Mahrez. Brice Belotti, dell'Aubagne, ha commentato su Instagram proprio il trasferimento di Mahghlout all'Inter: