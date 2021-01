Esordio con la maglia del Genoa per Darian Males: l’attaccante svizzero di proprietà dell’Inter, che fin qui non aveva giocato nemmeno un minuto in stagione, è sceso in campo ieri sera nella sfida di Coppa Italia contro la Juventus. Una grande gioia per il classe 2001, come scritto su Instagram: “Felice per il mio debutto con il Genoa. Orgoglioso di questa squadra, andiamo avanti!“.