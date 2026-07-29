Alfredo Pedullà ha commentato in questi termini la scelta di Malagò di affidare la panchina dell'Italia a Roberto Mancini
VIDEO / Stones all'Inter è fatta! I nerazzurri non mollano Romero ma...
Intervenuto su Youtube, Alfredo Pedullà ha commentato in questi termini la scelta di Malagò di affidare la panchina dell'Italia a Roberto Mancini.
Pedullà è tornato ad attaccare in maniera diretta Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport: CONTINUA A LEGGERE
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