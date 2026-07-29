Alfredo Pedullà ha commentato in questi termini la scelta di Malagò di affidare la panchina dell'Italia a Roberto Mancini

Redazione1908
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Intervenuto su Youtube, Alfredo Pedullà ha commentato in questi termini la scelta di Malagò di affidare la panchina dell'Italia a Roberto Mancini.

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