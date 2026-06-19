Yanis Massolin è pronto per iniziare la sua nuova avventura con la maglia dell'Inter. Il centrocampista francese, con un post pubblicato su Instagram, ha voluto prima salutare il Modena: "Oggi si chiude un capitolo. Desidero ringraziare di cuore il Modena FC per questa esperienza. Grazie ai tifosi per il sostegno, l’affetto e la passione dimostrati durante tutto il mio percorso.