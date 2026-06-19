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Massolin saluta il Modena: “Oggi si chiude un capitolo. Grazie di cuore a tutti”

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Massolin saluta il Modena: "Oggi si chiude un capitolo. Grazie di cuore a tutti"
Fabio Alampi Redattore 

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Yanis Massolin è pronto per iniziare la sua nuova avventura con la maglia dell'Inter. Il centrocampista francese, con un post pubblicato su Instagram, ha voluto prima salutare il Modena: "Oggi si chiude un capitolo. Desidero ringraziare di cuore il Modena FC per questa esperienza. Grazie ai tifosi per il sostegno, l’affetto e la passione dimostrati durante tutto il mio percorso.

Massolin saluta il Modena: “Oggi si chiude un capitolo. Grazie di cuore a tutti”- immagine 2
Foto inter.it

Un enorme grazie ai miei compagni di squadra per l’accoglienza, la fiducia e per avermi fatto sentire parte del gruppo fin dal primo giorno. È stato un privilegio condividere lo spogliatoio con persone straordinarie.

Un ringraziamento speciale alla famiglia Rivetti e alla dirigenza sportiva per aver creduto in me, per la fiducia che mi hanno accordato e per avermi dato l’opportunità di indossare questa maglia.

Massolin saluta il Modena: “Oggi si chiude un capitolo. Grazie di cuore a tutti”- immagine 3

Grazie anche a tutto lo staff per il lavoro, la professionalità e il supporto dimostrati ogni giorno.

Porterò sempre con me dei bellissimi ricordi di questa esperienza. Auguro al club il meglio per il futuro. Grazie di cuore".

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