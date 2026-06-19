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fcinter1908 social Ziliani su casa Juve: “E venne la resa dei conti: Tuttosport annuncia ai suoi lettori che…”

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Ziliani su casa Juve: “E venne la resa dei conti: Tuttosport annuncia ai suoi lettori che…”

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Il commento del giornalista sportivo
Redazione1908

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Brutto risveglio per i tifosi della Juventus. Scrive Tuttosport oggi: “Lo scossone ai piani alti della dirigenza bianconera non ha intaccato minimamente il tavolo avviato diversi mesi fa con l’Uefa. La trattativa tra le parti prosegue spedita e dovrebbe portare alla formalizzazione del Settlement Agreement entro la fine della prossima settimana". Di questo articolo parla in modo approfondito Paolo Ziliani, sottolineando l'annuncio incredibile del quotidiano di Torino: CONTINUA A LEGGERE.

 

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