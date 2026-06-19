Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Ziliani su casa Juve: “E venne la resa dei conti: Tuttosport annuncia ai suoi lettori che…”
social
Ziliani su casa Juve: “E venne la resa dei conti: Tuttosport annuncia ai suoi lettori che…”
Il commento del giornalista sportivo
Brutto risveglio per i tifosi della Juventus. Scrive Tuttosport oggi: “Lo scossone ai piani alti della dirigenza bianconera non ha intaccato minimamente il tavolo avviato diversi mesi fa con l’Uefa. La trattativa tra le parti prosegue spedita e dovrebbe portare alla formalizzazione del Settlement Agreement entro la fine della prossima settimana". Di questo articolo parla in modo approfondito Paolo Ziliani, sottolineando l'annuncio incredibile del quotidiano di Torino: CONTINUA A LEGGERE.
© RIPRODUZIONE RISERVATA