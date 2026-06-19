Igor Protti, il cordoglio dell’Inter per la scomparsa dell’ex attaccante

L'Inter sul proprio profilo X esprime il proprio cordoglio per la morte dell'ex attaccante che negli anni '90 è stato uno dei simboli della Serie A

È morto stanotte, a 58 anni, dopo una malattia, l'ex calciatore, bandiera assoluta del Livorno, Igor Protti . A darne notizia la famiglia su un post su Instagram.

L'Inter sul proprio profilo X esprime il proprio cordoglio per la morte dell'ex attaccante che negli anni '90 è stato uno dei simboli della Serie A. "FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Igor Protti. Nel ricordo di un grande giocatore del calcio italiano, capocannoniere in Serie A, B e C1", è il messaggio del club nerazzurro.