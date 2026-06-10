Ci sono gol che ti fanno perdere la testa e il 3-3 di Francesco Acerbi contro il Barcellona è uno di quelli. Francesco Repice è tornato sulla partita che più di tutte ha emozionato i tifosi dell'Inter, parlando della sua emozione nel raccontarla. Ai microfoni di Romanzo Calcistico, Repice ha parlato anche dell'interpretazione tattica del match da parte dell'allenatore del Barcellona, Flick: CONTINUA A LEGGERE.