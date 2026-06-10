Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Il ricordo di Repice del 3-3 di Acerbi: “Vissuto come ogni tifoso dell’Inter”. Poi frecciata a…
social
Il ricordo di Repice del 3-3 di Acerbi: “Vissuto come ogni tifoso dell’Inter”. Poi frecciata a…
Il ricordo del gol di Acerbi contro il Barca
Ci sono gol che ti fanno perdere la testa e il 3-3 di Francesco Acerbi contro il Barcellona è uno di quelli. Francesco Repice è tornato sulla partita che più di tutte ha emozionato i tifosi dell'Inter, parlando della sua emozione nel raccontarla. Ai microfoni di Romanzo Calcistico, Repice ha parlato anche dell'interpretazione tattica del match da parte dell'allenatore del Barcellona, Flick: CONTINUA A LEGGERE.
© RIPRODUZIONE RISERVATA