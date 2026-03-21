Una discussione nata dopo la vittoria del Napoli per uno a zero contro il Cagliari. L'ex giornalista della Rai, Enrico Varriale, ha scritto della vittoria della squadra di Conte in un post su X. Ne è nata una discussione con un tifoso dell'Inter. Argomento? La mancata espulsione di Lobotka a Cagliari: CONTINUA A LEGGERE
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fcinter1908 social Varriale vs interisti, altro round sui social: “Mancato rosso a Lobotka? Tranquilli che…”
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Varriale vs interisti, altro round sui social: “Mancato rosso a Lobotka? Tranquilli che…”
L'ex giornalista RAI ha raccontato in un tweet la vittoria della squadra di Conte che si è portata a meno sei dal primo posto
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