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fcinter1908 social Varriale vs interisti, altro round sui social: “Mancato rosso a Lobotka? Tranquilli che…”

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Varriale vs interisti, altro round sui social: “Mancato rosso a Lobotka? Tranquilli che…”

Varriale vs interisti, altro round sui social: “Mancato rosso a Lobotka? Tranquilli che…” - immagine 1
L'ex giornalista RAI ha raccontato in un tweet la vittoria della squadra di Conte che si è portata a meno sei dal primo posto
Redazione1908

Una discussione nata dopo la vittoria del Napoli per uno a zero contro il Cagliari. L'ex giornalista della Rai, Enrico Varriale, ha scritto della vittoria della squadra di Conte in un post su X. Ne è nata una discussione con un tifoso dell'Inter. Argomento? La mancata espulsione di Lobotka a Cagliari: CONTINUA A LEGGERE

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