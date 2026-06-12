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fcinter1908 social Maxi Lopez rivela: “Maradona mi mandò degli audio sul tradimento di Icardi, se li senti…”
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Maxi Lopez rivela: “Maradona mi mandò degli audio sul tradimento di Icardi, se li senti…”
La rivelazione inedita di Maxi Lopez
Famosa fu la presa di posizione da parte di Diego Armando Maradona nel triangolo scandaloso che coinvolse Maxi Lopez, Wanda Nara e Mauro Icardi. In Argentina il "tradimento" di Maurito nei confronti di Maxi, ai tempi compagno di squadra e amico di Icardi, è diventato addirittura un modo di dire ("icardear"). Maxi Lopez è tornato recentemente sull'argomento con un dettaglio nuovo, che chiama in causa proprio Maradona: CONTINUA A LEGGERE.
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