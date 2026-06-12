Famosa fu la presa di posizione da parte di Diego Armando Maradona nel triangolo scandaloso che coinvolse Maxi Lopez, Wanda Nara e Mauro Icardi. In Argentina il "tradimento" di Maurito nei confronti di Maxi, ai tempi compagno di squadra e amico di Icardi, è diventato addirittura un modo di dire ("icardear"). Maxi Lopez è tornato recentemente sull'argomento con un dettaglio nuovo, che chiama in causa proprio Maradona: CONTINUA A LEGGERE.