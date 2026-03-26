Franco Melli ha commentato in diretta a Radio Radio il momento che sta attraversando l'Inter, concentrandosi anche sui recenti episodi arbitrali. Il giornalista sportivo è convinto che l'atteggiamento nei confronti della squadra nerazzurra sia cambiato in un preciso momento della stagione. Melli ha approfondito la questione con una riflessione che va dritta al punto: CONTINUA A LEGGERE.
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fcinter1908 social Arbitri contro l’Inter? Per Franco Melli sì: “Negati rigori giusti. E’ cambiato tutto per…”
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Arbitri contro l’Inter? Per Franco Melli sì: “Negati rigori giusti. E’ cambiato tutto per…”
Il giornalista sportivo ha commentato il momento che sta attraversando la squadra nerazzurra in ottica episodi arbitrali.
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