Messaggio enigmatico della moglie di Perisic sul karma: “A chi ti ha fatto soffrire verrà…”

I social sono pieni di messaggi enigmatici, interpretabili ed attribuibili ad eventi e persone. Anche se quando non compaiono i nomi dei destinatari diventa difficile avere certezze in materia. È il caso di una storia pubblicata dalla moglie di Ivan Perisic sul suo profilo Instagram. Incuriosisce la scelta di pubblicarla in italiano (nonostante non sia quella la sua lingua madre) e un po’ incuriosisce anche la tempistica (in nottata, dopo il pareggio dell’Inter con la Fiorentina e il sorpasso dell’Atalanta in classifica e le dichiarazioni di Conte su vincenti e sconfitti).

Lo status di Josipa parla di karma: “Chi ti ha tradito, verrà tradito. A chi ti ha mentito, mentiranno. Chi ti ha illuso, verrà illuso. Chi ti ha offeso, verrà offeso. A chi ti ha fatto soffrire, verrà fatto di peggio. Perché sono così le regole del gioco”. Lady Perisic ha poi aggiunto: “Le regole semplicissime della vita”. A chi era diretto il messaggio?