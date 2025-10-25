Tancredi Palmeri è recentemente tornato sul tema del confronto tra l'Inter di Simone Inzaghi (della quale ricordiamo tutti la grande bellezza nel gioco) e l'Inter di Cristian Chivu (che sta facendo bene e si sta ritagliando il suo posto nel mondo). E sollecitato da una domanda Chivu ha ricordato che questa Inter più che tracce di Antonio Conte ha tracce di Simone Inzaghi: "Sulle qualità di Conte non si discute ma secondo me sarebbe più giusto parlare di quello che ha fatto Inzaghi negli ultimi quattro anni, ha fatto un lavoro straordinario, ha portato la squadra ai vertici del campionato italiano, due volte in finale di Champions, sarebbe giusto parlare dei meriti di Simone, ha fatto un gran lavoro veramente".