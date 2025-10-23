Il calciatore nerazzurro sui social ricorda quella volta quando, proprio in questo periodo, arrivò a San Siro da avversario dell'Inter

Marcus Thuram e l'anniversario speciale. Il giocatore nerazzurro era stato a San Siro prima della firma con l'Inter, da giocatore avversario, quando giocava in Germania, al Borussia Moenchengladbach. Era il 21 ottobre 2020 e in queste ore il calciatore interista, che lavora a parte per un infortunio che lo ha messo ko nella gara contro lo Slavia Praga e gli farà saltare pure la partita con il Napoli (e pure la Fiorentina) dopo quelle con Roma e Union SG, è andato a ripescare proprio quel ricordo.

Un ricordo di un momento speciale, che è diventato virale. Perché la sera prima, nel giorno della vigilia, quando era arrivato a San Siro ed erano ancora in uso le mascherine per il covid, lui era arrivato nel parcheggio del Meazza e uno steward gli aveva impedito di passare. Aveva provato a spiegare "sono un giocatore avversario", ma non c'era stato niente da fare. Così per farsi riconoscere aveva cercato su Google il suo nome e lo aveva mostrato all'addetto alla sicurezza: "Ecco, sono io".

Il post del giocatore sulle storie di Instagram

Sono passati cinque anni da quel momento, ora Marcus è all'Inter e sicuramente è molto più noto. Ma è successo anche ad Javier Zanettidi non essere riconosciuto ai sorteggi UEFA qualche anno dopo. Quindi può capitare. Ma quel siparietto ha fatto il giro dei social. E l'attaccante nerazzurro è andato a ripescarlo nello stesso periodo per celebrare l'anniversario di quella volta che fu costretto a chiedere a Google: "Cerca Marcus Thuram" per poter entrare a San Siro, lo stadio che poi è diventato per lui casa.