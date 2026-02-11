Dopo l'incontro con l'Inter di Chivu la settimana scorsa al Bper Training Centre di Appiano Gentile, Adriano è sbarcato in centro a Milano, in via della Liberazione e ha visitato l'Inter HQ, la sede del club nerazzurro. Thuramera stato felicissimo di vederlo, ha sempre raccontato che 'l'Imperatore' - il soprannome che gli hanno assegnato gli interisti - è per lui un idolo.