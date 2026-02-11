Dopo l'incontro con l'Inter di Chivu la settimana scorsa al Bper Training Centre di Appiano Gentile, Adriano è sbarcato in centro a Milano, in via della Liberazione e ha visitato l'Inter HQ, la sede del club nerazzurro. Thuramera stato felicissimo di vederlo, ha sempre raccontato che 'l'Imperatore' - il soprannome che gli hanno assegnato gli interisti - è per lui un idolo.
“L’Imperatore è tornato in città”: Adriano ospite dell’Inter HQ in via della Liberazione
L'ex calciatore, che nei giorni scorsi aveva fatto visita alla squadra di Chivu ad Appiano Gentile, ha fatto un salto in centro a Milano nel quartier generale nerazzurro
"Un tuffo nella storia del Club per l’Imperatore, che ha ammirato la Trophy Room della sede nerazzurra riconoscendo i tanti trofei conquistati in prima persona con la maglia dell’Inter. Quattro Scudetti, due Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane. Tra coppe e riconoscimenti, Adriano ha ritrovato anche il Trofeo Santiago Bernabeu, vinto a Madrid nell'estate del 2001 grazie a una sua punizione straordinaria. Quel giorno il Mondo scoprì per la prima volta l'immenso talento del futuro Imperatore", scrive la società sul sito ufficiale.
Su tutti i canali nerazzurri sono state pubblicate anche le foto dell'ex giocatore nella sala delle Coppe e il club annuncia: "L'Imperatore è tornato in città".
