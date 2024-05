Simone Inzaghi ha ritrovato la squadra ad Appiano Gentile dopo aver concesso ai suoi giocatori quattro giorni di riposo. La stagione è stata lunga e impegnativa e lo scudetto vinto con 5 giornate di anticipo ha permesso una gestione del gruppo più rilassata per quanto riguarda i giorni liberi a disposizione.

Nerazzurri in vacanza

Lautaro Martinez ha portato la sua famiglia a Ibiza, Buchanan e la fidanzata hanno scelto come meta del viaggio Mallorca e Alessandro Bastoni è volato in Marocco. La moglie del difensore nerazzurro ha documentato il loro viaggio con la piccola Azzurra postando numerose foto dei paesaggi tipici e del resort esclusivo nel quale hanno soggiornato. Camilla ha postato anche una sua foto personale in costume: il commento di Ale Basto è diventato immediatamente virale... (LEGGI QUI)