Diciotto assist da record, 6 gol e quindi 24 partecipazioni attive alle reti dell'Inter Campione d'Italia. Federico Dimarco riceverà il premio come miglior giocatore in assoluto della Serie A di questa stagione. Enrico Varriale, però, non sembra essere particolarmente d'accordo: CONTINUA A LEGGERE
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fcinter1908 social Varriale non se ne fa una ragione: “La Serie A che premia Dimarco MVP mi pare proprio…”
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Varriale non se ne fa una ragione: “La Serie A che premia Dimarco MVP mi pare proprio…”
Il giornalista ha detto la sua sull'annuncio della Lega Serie A che ha eletto l'esterno dell'Inter come il miglior giocatore in assoluto
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