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fcinter1908 social La moglie di Calhanoglu è una furia sui social: “Dimenticate velocemente! Prendete di mira…”
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La moglie di Calhanoglu è una furia sui social: “Dimenticate velocemente! Prendete di mira…”
La replica durissima della compagna di Hakan ai tifosi che lo hanno criticato
«Ringrazio e chiedo scusa ai tifosi e al nostro Paese perché hanno dato tutto il supporto. Sono orgoglioso della nostra squadra, abbiamo altri tornei davanti a noi». Così ha parlato Hakan Calhanoglu a margine della gara contro il Paraguay persa uno a zero e che ha eliminato dal Mondiale la sua Turchia, ai microfoni di Skysport. Ma le critiche dei tifosi non lo hanno risparmiato. Finché la moglie Sinem non ha deciso di intervenire sui social per controbattere in maniera decisa: CONTINUA A LEGGERE.
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