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fcinter1908 social Ravezzani critico sui social: “La frase più inquietante di Luciano Spalletti è stata…”

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Ravezzani critico sui social: “La frase più inquietante di Luciano Spalletti è stata…”

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Il commento del direttore di TL
Redazione1908

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Luciano Spalletti ha firmato un accordo con la Juventus fino al 30 giugno del 2028. In casa Juventus il tema predominante è chiaramente quello del mercato. La società bianconera ha come priorità il capitolo dedicato alle cessioni. A questo proposito si era per esempio già espresso Ciccio Graziani, indicando una possibile plusvalenza. Fabio Ravezzani si è invece concentrato su una frase pronunciata da Luciano Spalletti, una frase - secondo lui - "inquietante": CONTINUA A LEGGERE.

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