Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Ravezzani critico sui social: “La frase più inquietante di Luciano Spalletti è stata…”
social
Ravezzani critico sui social: “La frase più inquietante di Luciano Spalletti è stata…”
Il commento del direttore di TL
Luciano Spalletti ha firmato un accordo con la Juventus fino al 30 giugno del 2028. In casa Juventus il tema predominante è chiaramente quello del mercato. La società bianconera ha come priorità il capitolo dedicato alle cessioni. A questo proposito si era per esempio già espresso Ciccio Graziani, indicando una possibile plusvalenza. Fabio Ravezzani si è invece concentrato su una frase pronunciata da Luciano Spalletti, una frase - secondo lui - "inquietante": CONTINUA A LEGGERE.
© RIPRODUZIONE RISERVATA