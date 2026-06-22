Luciano Spalletti ha firmato un accordo con la Juventus fino al 30 giugno del 2028. In casa Juventus il tema predominante è chiaramente quello del mercato. La società bianconera ha come priorità il capitolo dedicato alle cessioni. A questo proposito si era per esempio già espresso Ciccio Graziani, indicando una possibile plusvalenza. Fabio Ravezzani si è invece concentrato su una frase pronunciata da Luciano Spalletti, una frase - secondo lui - "inquietante": CONTINUA A LEGGERE.