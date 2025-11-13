L'Inter di Cristian Chivu viene spesso messa a confronto con l'Inter di Simone Inzaghi. È abbastanza fisiologico se pensiamo che sulla panchina nerazzurra Simone ha trascorso 4 anni intensi e ricchi di emozioni. Ma come in tutte le cose, ad un certo punto è bene voltare pagina e guardare avanti. La squadra di Chivu sta facendo esattamente così. Con il lavoro e la fiducia nelle nuove idee portate dal tecnico.
La moglie di Inzaghi ad un tifoso dell'Inter: "La lezione di Simone? Quella notte è stata…"
La moglie dell'ex tecnico nerazzurro si è esposta con un commento sui social
Nostalgia canaglia—
A riprendere in mano il discorso relativo a Inzaghi è stato un tifoso, ricondiviso e commentato successivamente dalla moglie di Simone, Gaia Lucariello. Lo spunto è il ricordo legato alla magica notte di Inter-Barcellona, finita 4-3 per i nerazzurri. Emozioni difficili da dimenticare, anche e soprattutto per la moglie dell'ex tecnico nerazzurro, che ha commentato con queste parole: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. Non solo giudizi positivi, nel post del tifoso. Nella riflessione condivisa da lady Inzaghi si leggono anche frecciatine piccate che condannano le critiche arrivate a Inzaghi, dopo il suo addio all'Inter.
