L'Inter di Cristian Chivu viene spesso messa a confronto con l'Inter di Simone Inzaghi. È abbastanza fisiologico se pensiamo che sulla panchina nerazzurra Simone ha trascorso 4 anni intensi e ricchi di emozioni. Ma come in tutte le cose, ad un certo punto è bene voltare pagina e guardare avanti. La squadra di Chivu sta facendo esattamente così. Con il lavoro e la fiducia nelle nuove idee portate dal tecnico.