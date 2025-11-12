Hanno condiviso la partita di Champions dell'Inter. Julio Cruz era in tribuna per la gara contro il Kairat Almaty e ad assistere al ritorno in campo del figlio Marcus (che era reduce da un infortunio ed è tornato a giocare nel secondo tempo), c'era anche Lilian Thuram.
Julio Cruz in posa con Lilian Thuram: “L’ho sempre trovato straordinario”
L'ex attaccante nerazzurro ha postato una foto insieme all'ex calciatore francese scattata durante l'ultima gara di Champions dell'Inter
L'ex attaccante nerazzurro ha visto la gara vicino al padre del giocatore francese dell'Inter e ha postato la foto della loro serata insieme su Instagram. "É stato uno dei più grandi di sempre e anche fuori dal campo l’ho sempre trovato straordinario. Felice di aver condiviso", ha scritto Cruz.
