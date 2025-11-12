Julio Cruz in posa con Lilian Thuram: “L’ho sempre trovato straordinario”

Hanno condiviso la partita di Champions dell'Inter . Julio Cruz era in tribuna per la gara contro il Kairat Almaty e ad assistere al ritorno in campo del figlio Marcus (che era reduce da un infortunio ed è tornato a giocare nel secondo tempo), c'era anche Lilian Thuram .

L'ex attaccante nerazzurro ha visto la gara vicino al padre del giocatore francese dell'Inter e ha postato la foto della loro serata insieme su Instagram. "É stato uno dei più grandi di sempre e anche fuori dal campo l’ho sempre trovato straordinario. Felice di aver condiviso", ha scritto Cruz.