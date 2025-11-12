FC Inter 1908
Il Napoli ha ripreso oggi la preparazione dopo la sosta dovuta all'interruzione del campionato per le partite delle Nazionali
Il Napoli ha ripreso oggi la preparazione dopo la sosta dovuta all'interruzione del campionato per le partite delle Nazionali. A Castel Volturno non era presente Antonio Conte, ma la Società precisa che l'assenza dell'allenatore "era programmata e concordata da tempo con il Club". Il Calcio Napoli fa anche sapere che Conte rientrerà lunedì prossimo a Castel Volturno per dirigere gli allenamenti.

Il tecnico del Napoli è a Torino dove risiede con la famiglia. Nei prossimi giorni non sono previsti incontri con il presidente De Laurentiis o con altri dirigenti della Società in quanto l'allenatore sta usufruendo di un periodo di riposo.

A Castel Volturno oggi si è presentato un numero ridotto di calciatori della rosa perché sono 11 - Buongiorno, Di Lorenzo, Politano, Elmas, Hojlund, Lobotka, McTominay, Lang, Rrahmani, Anguissa e Olivera - i convocati nelle varie Nazionali. Sono assenti inoltre anche gli infortunati De Bruyne e Meret. Il presidente Aurelio De Laurentiis si trova in questi giorni all'estero.

Il commento di Tancredi Palmeri

"Antonio Conte che sta fuori da Napoli per una settimana fino a lunedì lasciando il vice Stellini ad allenare è una minaccia tellurica. La situazione è molto molto molto delicata"

