Redazione1908 12 novembre - 17:56

Il Napoli ha ripreso oggi la preparazione dopo la sosta dovuta all'interruzione del campionato per le partite delle Nazionali. A Castel Volturno non era presente Antonio Conte, ma la Società precisa che l'assenza dell'allenatore "era programmata e concordata da tempo con il Club". Il Calcio Napoli fa anche sapere che Conte rientrerà lunedì prossimo a Castel Volturno per dirigere gli allenamenti.

Il tecnico del Napoli è a Torino dove risiede con la famiglia. Nei prossimi giorni non sono previsti incontri con il presidente De Laurentiis o con altri dirigenti della Società in quanto l'allenatore sta usufruendo di un periodo di riposo.

A Castel Volturno oggi si è presentato un numero ridotto di calciatori della rosa perché sono 11 - Buongiorno, Di Lorenzo, Politano, Elmas, Hojlund, Lobotka, McTominay, Lang, Rrahmani, Anguissa e Olivera - i convocati nelle varie Nazionali. Sono assenti inoltre anche gli infortunati De Bruyne e Meret. Il presidente Aurelio De Laurentiis si trova in questi giorni all'estero.

Il commento di Tancredi Palmeri — "Antonio Conte che sta fuori da Napoli per una settimana fino a lunedì lasciando il vice Stellini ad allenare è una minaccia tellurica. La situazione è molto molto molto delicata"